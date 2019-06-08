10:52 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Зинченко поцеловал корреспондентку после победы над Сербией. Видео

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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко после матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 с Сербией (5:0) поцеловал журналистку Владу Щеглову во время интервью.

Корреспондентка задала вопрос 22-летнему футболисту. Зинченко не стал на него отвечать и поцеловал девушку в щеку.

Сборная Украины возглавляет таблицу группы B с семью очками после трех игр.

 

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

 

 

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