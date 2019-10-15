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Жоау Мариу: «Сборной Португалии немного не повезло в игре с Украиной»

09:10
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Полузащитник сборной Португалии Жоау Мариу считает, что его команде не повезло в матче отборочного турнира Евро-2020 с Украиной (1:2). При этом игрок «Локомотива» отметил, что его португальцы провели хороший матч.

— Мы не привыкли проигрывать, — цитирует A Bola Мариу. — Португалия всегда очень конкурентоспособна. Мы всегда стремимся победить и создаем моменты. Возможно, на этот раз нам не хватило немного удачи. Но я считаю, что победители заслуживают поздравлений. Мы слишком рано пропустили первый мяч, что осложнило задачу. Но хорошо отреагировали на события в матче.

Украина — Португалия

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