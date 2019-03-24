Защитник сборной Казахстана: "С Россией мы братские народы, но на поле соперники"

Защитник сборной Казахстана Дмитрий Шомко поделился ожиданиями перед матчем отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против России (24 марта, Нур-Султан), информирует официальный сайт Федерации футбола Казахстана. Встреча начнется в 17.00 (мск).

– Что знаете о сборной России?

– Все прекрасно видели их игру на чемпионате мира и, на мой взгляд, она не стала хуже и после него. Разберем каждое действие соперников и будем готовиться играть со всеми командами на равных. Знаю точно: будет хорошая игра. С Россией мы всегда были и остаемся братскими народами, но на поле мы соперники, и настрой команды будет на сто процентов.

Одна из сильных сторон России – нападение. Еще стоит отметить командную игру. Будем разбирать и готовиться к этой встрече. Нам необходимо показать и навязать свой футбол, который хочет видеть наш тренерский штаб.

– Вы защитник. В составе России есть именитые игроки вроде Дзюбы, Черышева или Смолова, которые могут создать неприятности. Как планируете обороняться, чтобы их нейтрализовать?

– Думаю, нужно играть с этими футболистами на близком расстоянии и не давать им свободно передвигаться у наших ворот.

– В межсезонье было множество слухов о том, что вами интересуются клубы из РПЛ.

– Не буду скрывать, был определенный интерес ко мне. Я всегда был на связи со своим агентом. Он занимается всеми вопросами. Если будет интересное предложение, то можно попробовать поиграть в другом чемпионате, – цитирует Шомко пресс-служба Федерации футбола Казахстана.

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