Вячеслав Караваев: "Слуцкий поздравил с вызовом в сборную"

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев поделился эмоциями от вызова в сборную России.

– Вылетел в расположение сборной сразу после матча чемпионата Голландии ("Витесс" уступил "Хераклесу" (2:3). – Прим. "СЭ"). Как узнал про вызов? Кто-то сообщение отправил. Было неожиданно и приятно. Леонид Слуцкий поздравил, сказал: "Молодец, продолжай в том же духе", – рассказал Караваев.

Сегодня национальная команда начала подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Бельгии и Казахстана, которые пройдут 21 и 24 марта.