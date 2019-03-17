Вячеслав Караваев: "Слуцкий поздравил с вызовом в сборную"

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев поделился эмоциями от вызова в сборную России.
– Вылетел в расположение сборной сразу после матча чемпионата Голландии ("Витесс" уступил "Хераклесу" (2:3). – Прим. "СЭ"). Как узнал про вызов? Кто-то сообщение отправил. Было неожиданно и приятно. Леонид Слуцкий поздравил, сказал: "Молодец, продолжай в том же духе", – рассказал Караваев.
Сегодня национальная команда начала подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Бельгии и Казахстана, которые пройдут 21 и 24 марта.
Слава Караваев, мы скучали по тебе 😉 Добро пожаловать в @TeamRussia 🔥 pic.twitter.com/RTnbJ5mXMi– Сборная России (@TeamRussia) 17 марта 2019 г.
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