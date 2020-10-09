Определились все финалисты отбора Евро-2020

По итогам полуфиналов плей-офф отбора чемпионата Европы-2020 стали известны четыре пары претендентов на дополнительные, последние путевки в финальный турнир.

Путь A. Венгрия — Исландия (место проведения матча — Будапешт).

Выбыли: Болгария и Румыния.

Путь B. Северная Ирландия — Словакия (Белфаст).

Выбыли: Босния и Ирландия.

Путь C: Сербия — Шотландия (Белград).

Выбыли: Норвегия и Израиль.

Путь D: Грузия — Македония (Тбилиси).

Выбыли: Белоруссия и Косово.

Все решающие матчи пройдут 12 ноября. Победители получат место в финальном турнире, жеребьевка которого ранее уже определила состав групп.