Определились все финалисты отбора Евро-2020
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По итогам полуфиналов плей-офф отбора чемпионата Европы-2020 стали известны четыре пары претендентов на дополнительные, последние путевки в финальный турнир.
Путь A. Венгрия — Исландия (место проведения матча — Будапешт).
Выбыли: Болгария и Румыния.
Путь B. Северная Ирландия — Словакия (Белфаст).
Выбыли: Босния и Ирландия.
Путь C: Сербия — Шотландия (Белград).
Выбыли: Норвегия и Израиль.
Путь D: Грузия — Македония (Тбилиси).
Выбыли: Белоруссия и Косово.
Все решающие матчи пройдут 12 ноября. Победители получат место в финальном турнире, жеребьевка которого ранее уже определила состав групп.
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