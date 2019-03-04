Влашич вызван в сборную Хорватии на отборочные матчи к ЧЕ-2020

Хорватский футбольный союз опубликовал список футболистов, которые будут готовиться к первым двум матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года против Азербайджана (21 марта) и Венгрии (27 марта).

В заявку вошел 21-летний игрок ЦСКА Никола Влашич, в активе которого на данный момент 4 игры за национальную команду.

Полный список выглядит следующим образом: вратари: Ловре Калинич ("Астон Вилла", Англия), Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб), Симон Слуга ("Риека"); защитники - Домагой Вида ("Бешикташ", Турция), Деян Ловрен ("Ливерпуль", Англия), Тин Едвай ("Байер", Германия), Дуе Чалета-Цар ("Марсель", Франция), Борна Баришич ("Рейнджерс", Шотландия), Марин Леовац ("Динамо" Загреб), Антонио Милич ("Андерлехт", Бельгия); полузащитники - Лука Модрич ("Реал", Испания), Иван Ракитич ("Барселона", Испания), Матео Ковачич ("Челси", Англия), Милан Бадель ("Лацио", Италия), Марсело Брозович ("Интер", Италия), Марко Рог ("Севилья", Испания), Марио Пашалич ("Аталанта", Италия), Филип Брадарич ("Кальяри", Италия); нападающие - Иван Перишич ("Интер", Италия), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм", Германия), Анте Ребич ("Айнтрахт" Франкфурт, Германия), Марко Пьяца ("Фиорентина", Италия), Никола Влашич (ЦСКА, Россия), Йосип Брекало ("Вольфсбург", Германия).