Сборная Голландии назвала расширенный состав на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Северной Ирландии и Белоруссии. Главный тренер Роналд Куман включил в число 30 футболистов хавбека «Краснодара» Тонни Вилену и бывшего форварда «Спартака» Квинси Промеса. Также вызов получил 20-летний нападающий «Ромы» Джастин Клайверт, сын Патрика Клайверта. Ранее он выходил в составе сборной на замену в двух товарищеских играх.

Вратари: Марко Бизот (АЗ), Яспер Силлессен («Валенсия», Испания), Кеннет Вермер («Фейеноорд»), Йерон Зут (ПСВ).

Защитники: Патрик ван Анхолт («Кристал Пэлас», Англия), Натан Аке («Борнмут», Англия), Дэйли Блинд, Йоэл Фелтман (оба — «Аякс»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль», Англия), Дензел Дамфрис (ПСВ), Ханс Хатебур («Аталанта», Италия), Теренс Конголо («Хаддерсфилд», Англия), Маттейс де Лигт («Ювентус», Италия), Стефан де Фрай («Интер», Италия).

Полузащитники: Донни ван де Бек («Аякс»), Френки де Йонг («Барселона», Испания), Дэви Преппер («Брайтон», Англия), Мартен де Рон («Аталанта», Италия), Кевин Стротман («Марсель», Франция), Тонни Вилена («Краснодар», Россия), Жоржиньо Вайналдум («Ливерпуль», Англия).

Нападающие: Райан Бабел («Галатасарай, Турция), Стефен Бергхейс («Фейенорд», Голландия), Стефен Бергвейн, Доньел Мален (оба — ПСВ), Люк де Йонг («Севилья», Испания), Джастин Клайверт («Рома», Италия), Мемфис Депай («Лион», Франция), Квинси Промес («Аякс»), Вут Вегхорст («Вольфсбург», Германия).

С Северной Ирландией Голландия сыграет 10 октября дома, с Белоруссией — на выезде 13 октября.