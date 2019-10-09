В Москве временно ограничат движение на нескольких улицах в районе Хамовники. Ограничения будут действовать на время матча Евро-2020 Россия — Шотландия.

Как сообщает сайт РФС, 10 октября с 22.00 перекроют Проектируемый проезд № 2309 на участке от Усачевой улицы до улицы Доватора, улицу Доватора на участке от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы, а также улицу 10-летия Октября на участке от Усачевой улицы до улицы Доватора.

Нельзя будет проехать по 3-й Фрунзенской улице (от улицы Доватора до улицы Ефремова) и по улице Ефремова (от 3-й Фрунзенской до Трубецкой улицы). Кроме того, для водителей будут закрыты Трубецкая улица на участке от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта, переулок Хользунова на участке от Несвижского переулка до Комсомольского проспекта и дублер Комсомольского проспекта на участке от переулка Хользунова до дома 20, строения 1 на Комсомольском проспекте.

Также с 06.00 10 октября на всех указанных участках нельзя будет припарковаться. Матч Россия — Шотландия состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники». Начало в 21.45 по московскому времени.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира