Утвержден сценарий по допуску болельщиков на Евро-2020 в Санкт-Петербурге

На матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге утвержден базовый сценарий по допуску болельщиков, информирует «РИА Новости». Как отмечается, 50 процентов зрителей смогут посетить матчи. Однако в перспективе эта цифра может быть увеличена.

Цифру в 50 процентов утвердил р егиональный комитет. В начале апреля она должна быть отправлена в УЕФА, который примет решение по всем городам проведения чемпионата Европы.

Матчи Евро-2020 пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир не состоялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Проведение турнира запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. В группе B россияне сыграют с бельгийцами, датчанами и финнами, два матча национальная команда проведет в Санкт-Петербурге.