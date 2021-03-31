Источник: УЕФА проведет матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге и Лондоне в случае переноса игр из других городов
Лондон и Санкт-Петербург — два города, которые будут являться главными кандидатами на проведение матчей чемпионата Европы в случае их переноса из изначального места проведения, сообщает в Twitter журналист Танкреди Палмери.
По информации источника, оба города гарантируют УЕФА, что готовы принять максимально возможное количество фанатов. Сообщается, что Лондон и Петербург будут рассматривать в приоритетном порядке на случай запрета на проведение игр в присутствии болельщиков в других городах.
London and St.Petersburg are the two hosting venues giving more guarantees to Uefa to host as much fans as possible.— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 31, 2021
In case of venues not being able to allow fans in, those two will be the cities prioritised to re-allocate games
Матчи Евро-2020 пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир не состоялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
Проведение турнира запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.
В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. В группе B россияне сыграют с бельгийцами, датчанами и финнами, два матча национальная команда проведет в Санкт-Петербурге.
Лондон должен принять три матча группового турнира, игру 1/8 финала, две полуфинальных встречи и финал.
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