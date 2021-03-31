Источник: УЕФА проведет матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге и Лондоне в случае переноса игр из других городов

Лондон и Санкт-Петербург — два города, которые будут являться главными кандидатами на проведение матчей чемпионата Европы в случае их переноса из изначального места проведения, сообщает в Twitter журналист Танкреди Палмери.

По информации источника, оба города гарантируют УЕФА, что готовы принять максимально возможное количество фанатов. Сообщается, что Лондон и Петербург будут рассматривать в приоритетном порядке на случай запрета на проведение игр в присутствии болельщиков в других городах.

London and St.Petersburg are the two hosting venues giving more guarantees to Uefa to host as much fans as possible.



In case of venues not being able to allow fans in, those two will be the cities prioritised to re-allocate games — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 31, 2021

Матчи Евро-2020 пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир не состоялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Проведение турнира запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. В группе B россияне сыграют с бельгийцами, датчанами и финнами, два матча национальная команда проведет в Санкт-Петербурге.

Лондон должен принять три матча группового турнира, игру 1/8 финала, две полуфинальных встречи и финал.