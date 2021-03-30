Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге 31 марта примет решение о количестве зрителей

Заседание регионального оргкомитета по подготовке к Евро-2020, после которого объявят о количестве зрителей, допущенных на игры в Санкт-Петербурге, состоится 31 марта.

«Завтра в Санкт-Петербурге пройдет заседание регионального оргкомитета, который обсудит общие вопросы подготовки и другие аспекты турнира. Один из них — вопрос вместимости», — цитирует пресс-службу оргкомитета ТАСС 30 марта.

Региональный комитет с большой вероятностью утвердит цифру. В начале апреля она будет отправлена в УЕФА, который примет решение по всем городам.

Матчи чемпионата Европы пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир не состоялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса.