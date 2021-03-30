Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге 31 марта примет решение о количестве зрителей
20:06
Заседание регионального оргкомитета по подготовке к Евро-2020, после которого объявят о количестве зрителей, допущенных на игры в Санкт-Петербурге, состоится 31 марта.
«Завтра в Санкт-Петербурге пройдет заседание регионального оргкомитета, который обсудит общие вопросы подготовки и другие аспекты турнира. Один из них — вопрос вместимости», — цитирует пресс-службу оргкомитета ТАСС 30 марта.
Региональный комитет с большой вероятностью утвердит цифру. В начале апреля она будет отправлена в УЕФА, который примет решение по всем городам.
Матчи чемпионата Европы пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир не состоялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
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