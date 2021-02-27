Посол Германии: «На Евро-2020 жду финал Россия — Германия»
Чрезвычайный и полномочный посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр в интервью «Советскому спорту» 27 февраля поделился ожиданиями от финальной части чемпионата Европы-2020 и рассказал о провале немцев на ЧМ-2018 в России.
«Хорошие, исключительные игроки не всегда становятся сборной, которая на конкретном турнире дает результат. На ЧМ-2018 у Германии это не сработало. Но четырьмя годами ранее это сработало в Бразилии. А ведь и там были сомнения, но команда проявила сплоченность. Надеюсь, в финале Евро сыграют Германия и Россия», — заявил посол.
Чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующий год и пройдет с 11 июня по 11 июля.
Турнир примут 12 европейских городов: Лондон (Англия), Мюнхен (Германия), Баку (Азербайджан), Рим (Италия), Бухарест (Румыния), Копенгаген (Дания), Амстердам (Голландия), Бильбао (Испания), Глазго (Шотландия), Будапешт (Венгрия), Дублин (Ирландия), Санкт-Петербург (Россия).
Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один четвертьфинальный матч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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