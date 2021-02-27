Чрезвычайный и полномочный посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр в интервью «Советскому спорту» 27 февраля поделился ожиданиями от финальной части чемпионата Европы-2020 и рассказал о провале немцев на ЧМ-2018 в России.

«Хорошие, исключительные игроки не всегда становятся сборной, которая на конкретном турнире дает результат. На ЧМ-2018 у Германии это не сработало. Но четырьмя годами ранее это сработало в Бразилии. А ведь и там были сомнения, но команда проявила сплоченность. Надеюсь, в финале Евро сыграют Германия и Россия», — заявил посол.

Чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующий год и пройдет с 11 июня по 11 июля.

Турнир примут 12 европейских городов: Лондон (Англия), Мюнхен (Германия), Баку (Азербайджан), Рим (Италия), Бухарест (Румыния), Копенгаген (Дания), Амстердам (Голландия), Бильбао (Испания), Глазго (Шотландия), Будапешт (Венгрия), Дублин (Ирландия), Санкт-Петербург (Россия).

Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один четвертьфинальный матч.