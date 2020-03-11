Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Топ-лиги попросят УЕФА отложить Евро, чтобы закончить чемпионаты

11 марта 2020, 23:40
Евро-2020: турнир под угрозой? Фото Reuters
Евро-2020: турнир под угрозой? Фото Reuters

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не получали просьб о переносе чемпионата Европы-2020 из-за угрозы распространения коронавируса, однако ситуция может измениться уже в четверг. В ближайшее время должны последовать подобные запросы от представителей серии А, бундеслиги, ла лиги и лиги 1, информирует ANSA.

Старт Евро-2020 намечен на 12 июня, турнир доверен 12 городам 11 стран континента. Не исключено, к этому сроку в ряде стране не успеют завершить чемпионаты.

Ранее был приостановлен чемпионат Италии. В Германии, Испании и Франции некоторые или все матчи пока проводятся за закрытыми дверьми.

В четверг состоится видеоконференция между представителями топ-5 лиг и генеральным секретарем УЕФА Джорджио Маркетти, сообщает итальянское информационное агентство. Предполагается, что представители топ-5 лиг, кроме английской премьер-лиги, будут просить о переносе Евро-2020 на несколько недель или даже на следующий год, чтобы закончить национальные чемпионаты.

Чемпионат Европы: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир