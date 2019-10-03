Томори, Маунт и Абрахам — в составе сборной Англии на матчи отбора Евро-2020
16:46
Сборная Англии опубликовала состав на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Чехией (11 октября) и Болгарией (14 октября). В список из 23 игроков вошли молодые игроки «Челси» Фикайо Томори, Мэйсон Маунт и Тэмми Абрахам.
Вратари: Хитон, Поуп, Пикфорд.
Защитники: Александр-Арнольд, Гомес, Кин, Магуайр, Роуз, Триппьер, Мингс, Чилуэлл, Томори.
Полузащитники: Баркли, Хендерсон, Мэддисон, Маунт, Райс, Уинкс, Делф.
Нападающие: Уилсон, Кейн, Рэшфорд, Абрахам, Санчо, Стерлинг.
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