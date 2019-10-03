Сборная Англии опубликовала состав на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Чехией (11 октября) и Болгарией (14 октября). В список из 23 игроков вошли молодые игроки «Челси» Фикайо Томори, Мэйсон Маунт и Тэмми Абрахам.

Вратари: Хитон, Поуп, Пикфорд.

Защитники: Александр-Арнольд, Гомес, Кин, Магуайр, Роуз, Триппьер, Мингс, Чилуэлл, Томори.

Полузащитники: Баркли, Хендерсон, Мэддисон, Маунт, Райс, Уинкс, Делф.

Нападающие: Уилсон, Кейн, Рэшфорд, Абрахам, Санчо, Стерлинг.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира