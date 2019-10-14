Защитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд прокомментировал победу над командой Казахстана (2:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Думаю, что в каждом матче мы должны демонстрировать хороший уровень и высокий темп, — цитирует защитника официальный сайт УЕФА. — В конце концов делать то, что должны. Наша цель — набрать 30 очков из 30 возможных. Если мы сможем этого добиться, то последняя игра против Кипра будет прекрасным матчем.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира