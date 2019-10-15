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Тайрон Мингс: «Сборная Англии показала обществу, что не намерена мириться с расизмом»

19:23
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Защитник сборной Англии Тайрон Мингс вспомнил, как проходил матч отборочного турнира Евро-2020 с Болгарией (6:0). В игре с болгарами игрок «Астон Виллы» дебютировал за национальную команду.

14&nbsp;октября. София. Болгария&nbsp;&mdash; Англия&nbsp;&mdash; 0:6. Фанаты хозяев позволили себе расистские выкрики в&nbsp;адрес игроков команды Гарета Саутгейта.Матч Болгария — Англия был дважды прерван из-за расизма. Что произошло

— Оскорбления фанатов не затронули моих чувств, но мне понравилось, как команда держалась вместе, — приводит Daily Mail слова 26-летнего игрока. — Меня они не задели, но моим товарищам по команде было обидно, оскорбления причинили им боль, поэтому я должен был выразить протест наравне с остальными.

Мы были искренне рады, когда во втором тайме ситуация улучшилась. Сборная приехала в Болгарию показать хороший футбол, и мне жаль, что все получилось именно так. Мы показали обществу, что не намерены мириться с омерзительными выкриками расистского толка.

Болгария — Англия

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