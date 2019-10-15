Тайрон Мингс: «Сборная Англии показала обществу, что не намерена мириться с расизмом»

Защитник сборной Англии Тайрон Мингс вспомнил, как проходил матч отборочного турнира Евро-2020 с Болгарией (6:0). В игре с болгарами игрок «Астон Виллы» дебютировал за национальную команду.

— Оскорбления фанатов не затронули моих чувств, но мне понравилось, как команда держалась вместе, — приводит Daily Mail слова 26-летнего игрока. — Меня они не задели, но моим товарищам по команде было обидно, оскорбления причинили им боль, поэтому я должен был выразить протест наравне с остальными.

Мы были искренне рады, когда во втором тайме ситуация улучшилась. Сборная приехала в Болгарию показать хороший футбол, и мне жаль, что все получилось именно так. Мы показали обществу, что не намерены мириться с омерзительными выкриками расистского толка.