Свыше 200 болельщиков поддержат сборную Бельгии в матче с россиянами

Сборная России проведет отборочный матч Евро-2020 против команды Бельгии. Встреча пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге.

Поддержка сборной Бельгии в матче с командой России составит 213 болельщиков, сообщает ТАСС.

Сборная Бельгии в турнирной таблице опережает россиян на три очка. Для выхода на первое место команде Станислава Черчесова необходимо побеждать с преимуществом в два мяча и при этом не пропускать больше одного, поскольку в первой встрече бельгийцы одержали победу со счетом 3:1.

В случае равенства очков выше окажется команда, имеющая лучший результат по сумме двух встреч. Если результат первой игры повторится, выше окажется команда с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей по итогам отборочного турнира.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира