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Стерлинг заступился за Джо Гомеса, освистанного болельщиками

12:15

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг заступился за Джо Гомеса, которого освистали болельщики в матче отборочного турнира Евро-2020 против Черногории (7:0). Ранее у футболистов произошел конфликт на тренировке, из-за чего Стерлинг был временно выведен из состава.

— Я хотел забыть о ситуации, но вынужден снова заговорить, — цитирует ESPN Стерлинга. — Мне тяжело слышать, как моего партнера по команде освистывали за то, в чем виноват я. Джо не сделал ничего плохого, он тот, кто продолжает усердно работать.

Неправильно было его освистывать, особенно после тяжелой недели тренировок. Я беру на себя всю ответственность за ситуацию и понимаю последствия.

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