Станислав Черчесов: "У сборной России не было цели побить рекорд в матче с Сан-Марино"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (9:0) заявил, что у команды не было цели побить рекорд результативности.

- Мы знаем, что стопроцентно имеем три очка, - сказал Черчесов в эфире канала "Матч ТВ". - Возможно, эти голы повлияют на конечный результат. Мы не ставили задачу побить рекорд, а хотели играть правильно. Мы действовали достаточно качественно. Я видел то, что мы наигрывали на тренировках.

Эксперименты? Мы не хотим экспериментировать. Любой игрок должен заслужить выйти на поле. Рады, что сыграли в Саранске. Игра в регионах себя оправдывает. Было бы менее эмоционально, если бы играли в другом месте. Рады, что здесь.

Дзюба и Смолов? Мы наигрывали два варианта. Это сработало. Соперник позволил. И схемы иногда меняются, и команда обновляется.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира