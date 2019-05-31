Станислав Черчесов: "Комличенко приезжает 26-м номером. Каким станет на сборе – зависит от него"

Главный тренер сборной России прокомментировал вызов в команду форварда "Млады Болеслав" Николая Комличенко.

– Разговаривали с Комличенко?

– Да, он приедет 2 июня рано утром, у него еще игра одна. Я думал, что он будет вовремя после того, как они в первом матче проиграли 1:3. Но они в ответной выиграли 3:0, и он задержался, так получилось. Николай знает, что он начинает в сборной 26-м номером (среди полевых игроков. – Прим. "СЭ"). А как будет на сборе – зависит уже от него.

Сборная России в четверг начала подготовку к двум отборочным матчам Евро-2020 с командами Сан-Марино и Кипра. (Александр Рогулев)

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры - 19.00, время московское), 11 июня - Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матче Россия - Сан-Марино и Россия - Кипр.

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