Станислав Черчесов: "Как вратарю прошлый рекорд мне никак не помог, этот случай из той же серии"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал крупную победу над командой Сан-Марино в отборочном матче Евро-2020.

– Мне тут сказали, что предыдущий рекорд с Сан-Марино я установил как вратарь, а новый – как тренер. Тот рекорд, который я установил, как вратарь, мне не помог. Это из той же сери. Мы говорили ребятам: надо играть правильно, солидно. Те действия, которые мы делали правильно, они привели к голам.

– Перед матчем определяли исполнителей пенальти?

– Да.

– Дзюба забил четыре мяча, обогнал Карпина и Аршавина?

– Еще до игры об этом говорили. То задание, которое мы давали, он все выполнил. Сегодняшнюю игру можно написать ему в актив. Понятно, что были нюансы, как у него, так и у других игроков. Это мы оценим уже после матча.

– Баннер видели?

– Баннер мы увидели до игры, естественно это нас не может не радовать. Мы рады, что выбрали Мордовию. Это помогло нам такую игру провести. (Александр Рогулев)

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