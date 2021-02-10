УЕФА не планирует обязательное вакцинирование болельщиков Евро-2020

Председатель российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин поделился мнением о возможной обязательной вакцинации болельщиков.

«Пока УЕФА хочет отложить вопрос с вакцинацией на более поздний срок, потому что много неизвестных и очень быстро меняется ситуация. Еще месяц назад были одни тенденции, сейчас Евросоюз более расположен к тому, чтобы признать российскую вакцину и пользоваться ею. Важно, как все будет складываться на конец марта и начало апреля. Пока обязательное вакцинирование со стороны УЕФА не рассматривается. Едва ли, на мой взгляд, можно говорить об обязательном доступе или использовании какого-либо документа о вакцинации, потому что это связано с правами человека. Думаю, что люди должны проявить максимально ответственный подход. Это решение, которое каждый должен принимать на индивидуальном уровне», — сказал Сорокин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующий год и пройдет с 11 июня по 11 июля.

Турнир примут 12 европейских городов: Лондон (Англия), Мюнхен (Германия), Баку (Азербайджан), Рим (Италия), Бухарест (Румыния), Копенгаген (Дания), Амстердам (Голландия), Бильбао (Испания), Глазго (Шотландия), Будапешт (Венгрия), Дублин (Ирландия), Санкт-Петербург (Россия).

Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один четвертьфинальный матч.