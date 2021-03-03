Сорокин подтвердил готовность Санкт-Петербурга принять Евро-2020 за 100 дней до старта турнира

Глава Оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что город готов к проведению матчей турнира за 100 дней до его старта.

«У нас всегда было все готово и будет. Мы продолжаем готовиться, у нас все по плану. Рабочий визит УЕФА показал, что никаких больших вопросов к нам нет, осталось только адаптировать стадион непосредственно к матчам Евро-2020. Вопросы УЕФА рабочего порядка — совсем мелкие, технические», — цитирует ТАСС Сорокина.

Сорокин добавил, что в данный момент ведется работа над культурной программой, предназначенной для болельщиков вне стадиона.

«Что касается подготовки стадиона, сейчас временная инфраструктура существует в режиме зимнего периода, нужно перевести ее в летний. Будет развернута объемная инфраструктура для вещателей. Остались исключительно технические моменты», — отметил глава Оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Санкт-Петербург примет матчи Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня) и Финляндия — Бельгия (21 июня), а также одну из четвертьфинальных встреч турнира.