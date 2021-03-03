В оргкомитете Евро-2020 подтвердили, что чемпионат будет проведен в срок

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин на пресс-конференции, посвященной 100 дням до старта чемпионата Европы, рассказал о подготовке города и стадиона к проведению турнира.

— Мы второй раз отмечаем 100 дней до Евро. Надеюсь, последний. Часто мне задают вопрос о том, состоится ли Евро или нет. Невольно вспомнилось, как меня спросили о том, готов ли я гарантировать проведение чемпионата мира в России. Тогда я согласился. И сейчас могу сделать то же самое. Евро будет неизбежно. Переносить чемпионат некуда. Есть ряд вопросов, о которых мы поговорим, но праздник точно состоится.

(Гоша Чернов)

Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Проведение турнира запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. В группе B россияне сыграют с бельгийцами, датчанами и финнами, два матча национальная команда проведет в Санкт-Петербурге.