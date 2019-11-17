Собери крутой «экспресс» на отборочные матчи Евро-2020

В эти выходные пройдут матчи 9-го и 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020. В субботу, 16 ноября, сборная Голландии в гостях сыграет с Северной Ирландией, а команда Хорватии примет Словакию. В воскресенье, 17 ноября, Сербия встретится с Украиной. Попробуем собрать интересный «экспресс» с помощью БК «Лига Ставок».

Северная Ирландия — Голландия: победа гостей за 1,45

Месяц назад в домашнем матче с Северной Ирландией голландцы были очень близки к провалу, уступая к 80-й минуте со счетом 0:1. Но сумели собраться и оформить итоговую победу со счетом 3:1. В гостях оранжевые вряд ли решатся повторить подобный трюк, а потому не будут играть на нервах своих болельщиков и оперативно снимут вопрос выхода на Евро.

Начало матча: 16 ноября, 22:45 (мск)

Стадион: «Уиндзор Парк»

Хорватия — Словакия: хозяева откроют счет и победят за 1,55

Хорватам для выхода на Евро хватит и ничьей, но в Риеке «клетчатые» продлят домашнюю серию побед. Причем добьются уверенной победы, открыв при этом счет.

Начало матча: 16 ноября, 22:45 (мск)

Стадион: «Руевица»

Сербия — Украина: обе забьют за 1,80.

Для обеих команд матч, по сути, окажется товарищеским. Украинцы уже гарантировали себе первое место в группе, а сербам для выхода из группы нужно верить в осечку португальцев в Люксембурге. При таком раскладе атмосфера на матче обещает быть расслабленной, а сам поединок — результативным.

Начало матча: 17 ноября, 17:00 (мск)

Стадион: «Црвена Звезда»

Общий коэффициент «экспресса»: 4,05

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