Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон может возглавить сборную Шотландии в ближайшее время, информирует Daily Record. Последним местом работы 71-летнего шведского специалиста были Филиппины.

Ранее стало известно, что 60-летний Алекс Маклиш покинул пост главного тренера сборной Шотландии.

Шотландия вместе со сборной России выступает в группе I отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. В активе "Тартановой армии" одна победа и один проигрыш.

Эрикссон возглавлял сборную Англии с 2001 по 2006 год. Выводил национальную команду в четвертьфинал чемпионата мира в 2002-м и 2006-м. Трижды завоевал золотые медали с "Бенфикой". Также тренировал "Лацио", "Рому", "Лестер" и многие другие клубы.

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