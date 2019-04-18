Маклиш покинул пост главного тренера сборной Шотландии

Алекс Маклиш покидает пост главного тренера сборной Шотландии, информирует Шотландский футбольный союз на своей официальном сайте.

60-летний шотландец возглавил национальную команду в феврале 2018-го. Под руководством Маклиша сборная провела 12 матчей: 5 побед и 7 поражений.

Шотландия вместе со сборной России выступает в группе I отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. В активе "Тартановой армии" одна победа и один проигрыш.

– Я благодарен за возможность управлять сборной моей страны. Ухожу во второй раз и осознаю, что я приложил все усилия для достижения успеха. Горжусь тем, что вместе мы вышли на лучший уровень в Лиге наций, а также вышли в плей-офф ЧЕ-2020, что дает нам реальную возможность впервые за последние 20 лет выйти на крупный турнир, – приводит слова Маклиша пресс-служба Шотландского футбольного союза.

В Лиге наций лиги С Шотландия заняла первое место в группе с Израилем и Албанией, набрав 9 очков.

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