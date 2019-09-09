Словения вырвала победу у Израиля, несмотря на гол Натхо. Польша с Крыховяком удержала лидерство в группе

Сборная Словении одержала волевую победу над Израилем в матче отборочного турнира Евро-2020. С капитанской повязкой словенцев вывел на поле Боян Йокич из «Уфы». Также на поле появился защитник «Ростова» Миха Мевля. Капитаном сборной Израиля был экс-хавбек «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо, который отметился голом.

Лидерство в группе сохранила сборная Польши, за которую в матче с Австрией (0:0) сыграли Гжегож Крыховяк из «Локомотива» и Себастьян Шиманьски из «Динамо».

Еще в одной встрече Македония одолела Латвию. За латвийскую команду на поле вышли экс-хавбек «Енисея» Олег Лайзанс и 39-летний вратарь Андрис Ванин, числившийся ранее в составе «Москвы».

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа G

Латвия — Македония — 0:2 (0:2)

Голы: Пандев, 14 (0:1). Барди, 17 (0:2).

Латвия: Ванин, Максименко, Черномордис, Петерсонс, Ругинс, Лайзанс, Камеш (Шабала, 84), Икауниекс, Кигурс (Пунцулс, 75), Гутковский, Ульдрикис (Савалниекс, 46).

Македония: Димитриевски, Велковски, Муслиу, Бейтулаи, Адеми, Алиоски, Барди, Эльмас (Радески, 88), Пандев (Николов, 75), Тричковски, Трайковски (Несторовски, 65).

Предупреждения: Бейтулаи, 37. Камеш, 43. Максименко, 47. Икауниекс, 53. Ругинс, 67. Барди, 69. Адеми, 85.

Судья: Эскос (Норвегия).

9 сентября. Рига. Стадион «Daugava».

Польша — Австрия — 0:0

Польша: Фабяньски, Глик, Берешиньски, Кендзера, Беднарек, Крыховяк, Грощицки (С. Шиманьски, 70), Зелиньски, Белик, Левандовски, Ковнацки (Блащиковски, 58. Клих, 77).

Австрия: Станкович, Драгович, Ульмер, Лайнер, Пош, Баумгартлингер, Алаба, Лазаро (Ильзанкер, 77), Ляймер (Грегорич, 89), Арнаутович, Забитцер.

Предупреждения: Арнаутович, 9. Забитцер, 33. Ляймер, 46. Клих, 85. Белик, 90+3.

Судья: Кошшои (Венгрия).

9 сентября. Варшава. Стадион «Национальный».

Словения — Израиль — 3:2 (1:0)

Голы: Вербич, 43 (1:0). Натхо, 50 (1:1). Захави, 63 (1:2). Безяк, 66 (2:2). Вербич, 90 (3:2).

Словения: Облак, Йокич (Балковец, 46), Мевля, Стоянович, Струна (Блажич, 54), Крхин (Попович, 81), Иличич, Куртич, Вербич, Безяк, Шпорар.

Израиль: Марсиано, Бен Харуш (Каяль, 46), Джани, Даса, Эльхамед, Таа, Натхо, Захави, Перец (Глазер, 77), Соломон, Вайссман (Даббур, 61).

Предупреждения: Таа, 6. Перец, 45+1. Безяк, 57. Иличич, 58. Вербич, 90+1.

Судья: Тэйлор (Англия).

9 сентября. Любляна. Стадион «Стожице».