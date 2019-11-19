Швейцария и Дания вышли на Евро-2020

Сборная Швейцарии в выездном матче отборочного турнира Евро-2020 разгромила команду Гибралтара — 6:1. У хозяев отличился Риз Стич, у гостей дубль оформил Седрик Иттен, также забили Рубен Варгас, Кристиан Фасснахт, Лорис Бенито и Гранит Джака..

В параллельной встрече Ирландия дома сыграла вничью с Данией — 1:1. У хозяев забил Мэтт Доэрти, у гостей — Мартин Брэйтуэйт.

Швейцария и Дания вышли на чемпионат Европы-2020. Датчане с 18 очками выиграли группу D. Швейцария (17) — вторая, Ирландия (12) — третья, Грузия (8) — четвертая, Гибралтар (0) — последний.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа D

Ирландия — Дания — 1:1 (0:0)

Голы: Брэйтуэйт, 73 (0:1). Доэрти, 85 (1:1).

Ирландия: Рэндолф, Доэрти, Даффи, Иган (Кларк, 46), Стивенс, Браун, Уилан (Магуайр, 82), Хендрик, Хурихэйн (Робинсон, 68), Макклин, Макголдрик.

Дания: Шмайхель, Дальсгор, Йергенсен, Кьер, Стрюгер Ларсен, Брэйтуэйт, Шене (Кристенсен, 84), Эриксен, Дилэйни (Хейбьерг, 13), Поульсен, Корнелиус (Дольберг, 33).

Предупреждения: Шене, 33. Уилан, 55. Макклин, 78. Шмайхель, 90+3.

Судья: Брих (Германия).

18 ноября. Дублин. Стадион «Авива».

Гибралтар — Швейцария — 1:6 (0:1)

Голы: Иттен, 10 (0:1). Варгас, 50 (0:2). Фасснахт, 57 (0:3). Стич, 74 (1:3). Бенито, 75 (1:4). Иттен, 84 (1:5). Джака, 86 (1:6).

Гибралтар: Коулинг, Дж.Чиполина, Р.Чиполина, Саджент, Барнетт, Бритто, Муэли, Уокер, Бадр (Понс, 85), Кашаро (Кумбс, 61), Де Барр (Стич, 61).

Швейцария: Зоммер, Родригес, Ланг, Бенито, Эльведи, Аканджи (Эрай Джемерт, 65), Джака, Закария (Соу, 60), Фасснахт, Варгас (Эбишер, 85), Иттен.

Предупреждения: Родригес, 18. Уокер, 29. Эльведи, 50. Бритто, 78. Стич, 90+2.

Судья: Мийо (Франция).

18 ноября. Гибралтар. Стадион «Виктория».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира