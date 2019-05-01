Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поддержал голкипера "Порту" Икера Касильяса. Ранее стало известно, что вратарь перенес сердечный приступ.

- Держись, мой друг Икер Касильяс, - написал Шевченко в своем Твиттере.

Ранее стало известно, что голкипер пропустит оставшиеся матчи сезона. Как заявили в клубе, его жизни ничего не угрожает.

37-летний Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. Он выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии. Ранее он играл за "Реал"​, с которым пять раз выиграл чемпионат Испании и трижды - Лигу чемпионов.