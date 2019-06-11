Серхио Рамос объяснил, почему он уступил Морате право исполнить пенальти

Защитник сборной Испании Серхио Рамос - о матче со сборной Швеции (3:0) в отборочном турнире Евро-2020.

- Мы в восторге от результата, - цитирует испанца официальный сайт УЕФА. - Нам пришлось приложить серьезные усилия, потому что соперник очень плотно закрывался. Это маленький, но важный шаг к выход в финальный турнир. Я очень доволен и тем, что мы не пропустили. Я предложил Альваро Морате пробить пенальти, потому что нападающие играют, чтобы забивать голы, и я хотел, чтобы наш форвард вновь почувствовал удовольствие от забитого мяча. Мы работаем как коллектив, и не имеет значения, кто забивает.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира