Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал оскорбления со стороны болельщиков нападающего сборной России Артема Дзюбы в игре отборочного раунда Евро-2020 с Сан-Марино.

Их не пустят на Евро? Что ждет тех, кто оскорблял Дзюбу

— Нормально к этому невозможно относиться. Болельщики, которые приходят на матчи сборных, должны поддерживать национальную команду страны и переживать за всех игроков, которые находятся в сборной. (Дмитрий Зимин)

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