В оргкомитете Евро-2020 рассказали, приедут ли в Россию иностранцы

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин на пресс-конференции, посвященной 100 дням до старта чемпионата Европы, рассказал о подготовке города и стадиона к проведению турнира.

— Приедут ли в Санкт-Петербург иностранные болельщики? — вопрос Сорокину.

— Вопрос открытый. Будут ли открыты границы — этот вопрос лежит за пределами компетенции оргкомитета Евро-2020. Но мы надеемся, что положительная динамика сыграет свою роль, и иностранные болельщики будут допущены к приезду в страну. Мы надеемся на улучшение ситуации и допуск иностранных болельщиков в Россию.

(Гоша Чернов)

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. В группе B россияне сыграют с бельгийцами, датчанами и финнами, два матча национальная команда проведет в Санкт-Петербурге.