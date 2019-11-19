Сегодня состоится пресс-конференция, на которой могут объявить о возвращении Луиса Энрике в сборную Испании

Федерация футбола Испании сегодня проведет пресс-конференцию, сообщает ряд источников. На ней, вероятно, объявят, что сборную Испании вновь возглавит Луис Энрике. В таком случае он заменит на этом посту Роберта Морено. Ранее Морено заявил, что готов уступить место своему предшественнику, если тот решит вернуться в команду.

49-летний Луис Энрике покинул национальную команду после болезни его дочери Ксаны. Девочка скончалась в возрасте девяти лет. Сборная Испании ранее уже обеспечила себе выход в финальный турнир чемпионата Европы.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира