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Сегодня состоится пресс-конференция, на которой могут объявить о возвращении Луиса Энрике в сборную Испании

09:33
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Федерация футбола Испании сегодня проведет пресс-конференцию, сообщает ряд источников. На ней, вероятно, объявят, что сборную Испании вновь возглавит Луис Энрике. В таком случае он заменит на этом посту Роберта Морено. Ранее Морено заявил, что готов уступить место своему предшественнику, если тот решит вернуться в команду.

49-летний Луис Энрике покинул национальную команду после болезни его дочери Ксаны. Девочка скончалась в возрасте девяти лет. Сборная Испании ранее уже обеспечила себе выход в финальный турнир чемпионата Европы.

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