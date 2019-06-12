Сборная России поблагодарила за поддержку после матчей отборочного турнира Евро-2020. Накануне команда Станислава Черчесова обыграла Кипр – 1:0., а до этого в Саранске россияне разгромили Сан-Марино со счетом 9:0.

– Сборная России – это не только футболисты и тренерский штаб. Это также административный персонал: доктора, массажисты, физиотерапевт, администраторы, офицеры безопасности, пресс-атташе, повар, оператор, фотограф и SMM. ⠀ Вместе мы одна большая команда, которая работает ради достижения общего результата. И мы будем продолжать усердно работать и идти вперед. До встречи в сентябре! Спасибо, что вы с нами! – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, одержав 3 победы в 4 матчах. Лидирует Бельгия с 12 баллами. Следующую встречу команда Станислава Черчесова проведет 6 сентября на выезде против Шотландии.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира