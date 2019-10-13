Сборная Германии в меньшинстве разгромила Эстонию в отборе Евро-2020

Сборная Германии с разгромным счетом победила Эстонию в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (3:0). Голами отметились хавбек Илкай Гюндоган (дубль) и форвард Тимо Вернер. Немцы играли в меньшинстве с 14-й минуты — прямую красную карточку получил полузащитник Эмре Джан.

Сборная Германии набрала 15 очков и поднялась на 1-е место в группе С. Эстония с 1 баллом располагается на последней строчке.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа C

Эстония — Германия — 0:3 (0:0)

Голы: Гюндоган, 51 (0:1). Метс, 57 — в свои ворота (0:2). Вернер, 71 (0:3).

Эстония: Лепметс, Баранов, Тамм, Метс, Пикк, Камс, Антонов, Айнсалу, Васильев (Кяйт, 61), Лийвак (Ойямаа, 77), Саппинен (Зенев, 56).

Германия: Нойер, Эмре Джан, Зюле, Киммих, Клостерманн, Хаверц, Гюндоган, Ройс (Сердар, 77), Брандт (Амири, 86), Хальстенберг, Вальдшмидт (Вернер, 66).

Предупреждения: Лепметс, 30. Баранов, 38.

Удаление: Эмре Джан, 14.

Судья: Кабаков (Болгария).

13 октября. Таллин. Стадион «А Ле Кок Арена».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира