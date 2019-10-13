Сборная Германии в меньшинстве разгромила Эстонию в отборе Евро-2020
Сборная Германии с разгромным счетом победила Эстонию в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (3:0). Голами отметились хавбек Илкай Гюндоган (дубль) и форвард Тимо Вернер. Немцы играли в меньшинстве с 14-й минуты — прямую красную карточку получил полузащитник Эмре Джан.
Сборная Германии набрала 15 очков и поднялась на 1-е место в группе С. Эстония с 1 баллом располагается на последней строчке.
Чемпионат Европы
Отборочный турнир
Группа C
Эстония — Германия — 0:3 (0:0)
Голы: Гюндоган, 51 (0:1). Метс, 57 — в свои ворота (0:2). Вернер, 71 (0:3).
Эстония: Лепметс, Баранов, Тамм, Метс, Пикк, Камс, Антонов, Айнсалу, Васильев (Кяйт, 61), Лийвак (Ойямаа, 77), Саппинен (Зенев, 56).
Германия: Нойер, Эмре Джан, Зюле, Киммих, Клостерманн, Хаверц, Гюндоган, Ройс (Сердар, 77), Брандт (Амири, 86), Хальстенберг, Вальдшмидт (Вернер, 66).
Предупреждения: Лепметс, 30. Баранов, 38.
Удаление: Эмре Джан, 14.
Судья: Кабаков (Болгария).
13 октября. Таллин. Стадион «А Ле Кок Арена».
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира