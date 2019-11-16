Сборная Бельгии поблагодарила своих фанатов в Санкт-Петербурге
22:31
Сборная Бельгии после победы в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 над Россией (4:1) в Санкт-Петербурге подошла к фанатскому сектору и поблагодарила своих болельщиков.
Бельгийцы заняли первое место в группе I. Бельгия, как и Россия, еще до этой игры вышла в финальный турнир Евро.
Thank you fans ??? pic.twitter.com/GVJmVpo48T— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 16, 2019
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