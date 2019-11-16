Сан-Марино забило первый гол в отборе Евро-2020, но проиграло Казахстану

Сборная Казахстана победила Сан-Марино в рамках отборочного цикла Евро-2020 со счетом 3:1.

Сан-Марино забило первый гол в этом отборочном цикле. Пропустила команда 46 мячей.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа I

Сан-Марино — Казахстан — 1:3 (0:3)

Голы: Зайнутдинов, 6 (0:1). Суюмбаев, 23 (0:2). Щеткин, 27 (0:3). Бернарди, 77 (1:3).

Сан-Марино: Бенедеттини, Д.Симончини, Палацци, Бролли, Баттистини, Грандони (Чеккароли, 80), Э.Голинуччи, А.Голинуччи (Лунадеи, 60), Муларони, Берарди, Нанни (Хирш, 64).

Казахстан: Непогодов, Шомко, Суюмбаев, Малый, Марочкин, Куат, Исламхан, Тагыберген (Федин, 65), Вороговский (Мирошниченко, 18), Щеткин (Аймбетов, 73), Зайнутдинов.

Предупреждения: Мирошниченко, 32. Тагыберген, 45. Палацци, 54. Д.Симончини, 85. Чеккароли, 90.

Судья: Али Палабыйык (Турция).

16 ноября. Серравалле. Стадион «Олимпийский».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира