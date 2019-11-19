Полузащитник сборной России Далер Кузяев открыл счет в отборочном матче Евро-2020 против Сан-Марино.

Сборная России провела хорошую атаку и вошла в штрафную. Кузяев воспользовался отскоком и аккуратно с десяти метров положил мяч низом в ворота.

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