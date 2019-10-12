Румыния победила Фарерские острова и вышла на второе место в группе

Сборная Румынии на выезде обыграла Фарерские острова в рамках отбора Евро-2020. Гости одержали победу со счетом 30.

Румныия набрала 13 очков и определила в турнирной таблице Швецию, выйдя на второе место. Правда, у шведов остался матч в запасе.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа F

Фарерские острова — Румыния — 0:3 (0:0)

Голы: Пушкаш, 74 (0:1). Митрицэ, 83 (0:2). Кешеру, 90+4 (0:3).

Фарерские острова: Г.Нильсен, Грегерсен, Бальдвинссон (Э.Нильсен, 78), Давидсен, Ватнхамар, Ханссон, Ватнсдаль, Хендрикссон Ольсен (Эриксен, 71), Бьярталид, Ольсен (Эдмундссон, 75), Ролантссон.

Румыния: Тэтэрушану, Кирикеш (Рус, 39), Бензар, Неделчару, Станчу, Антон, Хаджи, Коман (Митрицэ, 69), Банку, Пушкаш, Андоне (Кешеру, 65).

Предупреждения: Неделчару, 18. Хендрикссон Ольсен, 45. Ханссон, 47. Ролантссон, 71. Антон, 76. Банку, 80. Э.Нильсен, 82.

Судья: Агаев (Азербайджан).

12 октября. Торсхавн. Стадион «Торсволлур».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира