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Ройс считает, что сборной Германии еще многому предстоит научиться

00:19
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Нападающий сборной Германии Марко Ройс прокомментировал победу над командой Северной Ирландии (2:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Для начала нам пришлось смириться с поражением от Голландии, — цитирует официальный сайт УЕФА Ройса. — У нашей команды огромный потенциал, но ей еще предстоит многому научиться. К сожалению, такие игры против Голландии являются частью этого процесса.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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