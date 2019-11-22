Россия сыграет с Данией в гостях на Евро-2020

Прошла первая часть жеребьевки группового турнира Евро-2020. Сборная Дании, которая попала в группу B, проведет все матчи на своем поле. Таким образом, Россия, которая также выступает в этой группе, сыграет с датчанами на выезде в Копенгагене.

Команда Станислава Черчесова также сыграет в группе B c Бельгией. Четвертый соперник России по группе определится 30 ноября во время жеребьевки. Это будет Финляндия или Уэльс.

Третий матч ЕВРО-2020 #НашиПарни сыграют в Копенгагене. Так решил жребий ??

Зато есть отличный повод сгонять в Данию. Осталось добыть билет — поможет Клуб болельщиков сборной https://t.co/HHlo4zS4Uw pic.twitter.com/vmk7IIetih — Сборная России (@TeamRussia) November 22, 2019

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира