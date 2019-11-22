Россия сыграет с Данией в гостях на Евро-2020
Прошла первая часть жеребьевки группового турнира Евро-2020. Сборная Дании, которая попала в группу B, проведет все матчи на своем поле. Таким образом, Россия, которая также выступает в этой группе, сыграет с датчанами на выезде в Копенгагене.
Команда Станислава Черчесова также сыграет в группе B c Бельгией. Четвертый соперник России по группе определится 30 ноября во время жеребьевки. Это будет Финляндия или Уэльс.
Третий матч ЕВРО-2020 #НашиПарни сыграют в Копенгагене. Так решил жребий ??— Сборная России (@TeamRussia) November 22, 2019
Зато есть отличный повод сгонять в Данию. Осталось добыть билет — поможет Клуб болельщиков сборной https://t.co/HHlo4zS4Uw pic.twitter.com/vmk7IIetih
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