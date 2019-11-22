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Россия сыграет с Данией в гостях на Евро-2020

14:39
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Прошла первая часть жеребьевки группового турнира Евро-2020. Сборная Дании, которая попала в группу B, проведет все матчи на своем поле. Таким образом, Россия, которая также выступает в этой группе, сыграет с датчанами на выезде в Копенгагене.

Команда Станислава Черчесова также сыграет в группе B c Бельгией. Четвертый соперник России по группе определится 30 ноября во время жеребьевки. Это будет Финляндия или Уэльс.

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