19:28 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Россия - Сан-Марино: автогол вывел россиян вперед

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Сборная России вышла вперед в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино. Мяч в свои ворота срезал Микеле Чеволи после прострела хавбека Александра Головина

 

Россия - Сан-Марино

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