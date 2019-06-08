Россия - Сан-Марино: автогол вывел россиян вперед

Сборная России вышла вперед в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино. Мяч в свои ворота срезал Микеле Чеволи после прострела хавбека Александра Головина.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира