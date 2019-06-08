Россия - Сан-Марино: автогол вывел россиян вперед

Сборная России вышла вперед в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино. Мяч в свои ворота срезал Микеле Чеволи после прострела хавбека Александра Головина.
⚽ Автогол защитника сборной Сан-Марино.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 8 июня 2019 г.
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