Россия — Казахстан: Мариу Фернандес открыл счет в концовке встречи
9 сентября 2019, 23:29
Защитник сборной России Мариу Фернандес открыл счет в отборочном матче Евро-2020 против команды Казахстана.
На 89-й минуте Юрий Жирков на фланге заработал штрафной. После подачи Александра Головина Фернандес в борьбе с защитником успел пробить с линии вратарской и пробил вратаря соперника.
? Победный гол Марио Фернандеса в концовке встречи #РоссияКазахстан. #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/2oeTFAMvdL— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 9, 2019
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