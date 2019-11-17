Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе матча отборочного турнира Евро-2020 против Люксембурга. Для форварда игра стала 164-й за национальную команду. По этому показателю он вышел на 12-е место в мире, сравнявшись с рекордсменом сборной США Коби Джонсом.

Рекорд Европы принадлежит итальянцу Джанлуиджи Буффону — 176 матчей. Мировой рекорд установил Ахмед Хассан из сборной Египта, проведший 184 встречи.

Трансляция матча Люксембург — Португалия