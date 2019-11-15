Роналду обошел Дзюбу в гонке бомбардиров отбора Евро-2020

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил три гола в матче отборочного турнира Евро-2020 против Литвы (6:0). Теперь на его счету 10 голов на этой стадии. В гонке бомбардиров он обошел россиянина Артема Дзюбу, у которого 9 забитых мячей.

Лучшие бомбардиры отбора Евро-2020

1. Эран Захави (Израиль) — 11 голов.

2. Гарри Кейн (Англия) — 11 голов.

3. Криштиану Роналду (Португалия) — 10 голов.

4. Александр Митрович (Сербия) — 9 голов.

5. Артем Дзюба (Россия) — 9 голов.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира