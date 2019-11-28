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Роберт Морено собирается ответить на обвинения Луиса Энрике в нелояльности

28 ноября 2019, 18:25
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Бывший тренер сборной Испании Роберт Морено даст комментарий по поводу слов нынешнего главного тренера команды Луиса Энрике, который ранее обвинил его в нелояльности.

Как сообщает Marca, сегодня Морено даст пресс-конференцию в одном из отелей Барселоны. В ней он изложит свою точку зрения на последние события. Ее начало запланировано на 20.30 по московскому времени.

Роберт Морено вывел Испанию на Евро-2020, но затем был освобожден от занимаемой должности. Федерация футбола страны вернула на должность Луиса Энрике, который прервал работу со сборной из-за тяжелой болезни дочери Ксаны, которая в итоге скончалась в возрасте девяти лет. Морено ранее был ассистентом Энрике.

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