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Роберт Морено: «Испания подвергла себя ненужному давлению»

04:46
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Главный тренер сборной Испании Роберт Морено после победы над Румынией в матче отборочного турнира Евро-2020 (2:1) отметил, что команда должна была раньше решить исход игры.

— Сказал команде перед игрой, что Румыния — эффективная команда и может быть опасна в решающие моменты, — цитирует Marca Морено. — Результат должен был быть более уверенным, поскольку мы подвергли себя ненужному давлению, но трудности сделают нас сильнее. В целом же, рады, что набрали три очка.

Румыния — Испания

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