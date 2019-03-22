Роберт Левандовски: "Польша сделала первый шаг к выходу на Евро-2020"

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски - о матче со сборной Австрии (1:0) в отборочном турнире Евро-2020.

- Это был первый шаг к выходу в финальную стадию турнира, - цитирует поляка официальный сайт УЕФА. - Это была очень важная игра и очень важная победа. Мы взяли три очка и очень рады. Мы знали, что это будет непросто и что Австрия - агрессивная команда. У них хорошие футболисты и они хорошо взаимодействуют в команде. Но мы оказались точнее. Мы хорошо оборонялись и продолжали идти вперед, чтобы создавать моменты.

Чемпионат Европы-2020: расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира