Рамос проводит 166-й матч за сборную Испании. До рекорда Касильяса - 2 игры

Капитан сборной Испании Серхио Рамос вышел в стартовом составе на матч отборочного турнира Евро-2020 против Швеции. Для защитника эта игра стала 165-й в составе национальной команды. По этому показателю он занимает второе место в испанской истории. До рекордсмена - Икера Касильяса - Рамосу осталось провести две встречи.

Рамос играет за сборную Испании с 2005 года.

В Европе рекордсменом по играм за сборную остается итальянец Джанлуиджи Буффон - 176 игр. Мировой рекорд принадлежит египтянину Ахмеду Хассану - 184 игры.

Среди действующих игроков сборных Рамос идет третьим, уступая 3 игры Бадеру Аль-Мутаве (Кувейт) и четыре - Ахмеду Мубараку (Оман).

Трансляция матча Испания - Швеция